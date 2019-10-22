陸委會稍早發函給香港政府，要求派檢警赴港押解嫌犯陳同佳。晚間8時11分，香港律政司對整起殺人案有關的法律事宜發布聲明。

聲明提到陳嫌因洗黑錢案遭關押，明日期滿釋放，港方沒有法律依據將釋囚任意繼續拘留。雖聲明並無正面回應陸委會派檢警赴港押解的要求，但言下之意即指陳嫌釋放後港方於法並無任何措施，僅能由陳嫌自己赴台投案，形同拒絕台方要求。

香港律政司聲明全文如下：

針對有看法指香港有權處理台灣殺人案，律政司今日（十月二十二日）發出以下聲明：

香港一直沿用普通法，對香港法律有清晰了解的人必然會明白在刑事司法管轄權方面，香港是奉行「屬地原則」，一般只會在全部或部分犯罪行為發生在香港境內，才會有司法管轄權。就有意見指出「本案加害者被害者均為香港居民，且預謀犯罪地在香港，港方應有司法管轄權」，律政司必須再次重申，已經對案件謹慎和全面地考慮警方的調查及所得的證據，在香港只有足夠證據控告疑犯清洗黑錢的罪名，並沒有足夠證據就其他罪行向他在香港法院提出刑事檢控。

律政司的刑事檢控決定，均是嚴謹地按證據、適用法律和《檢控守則》獨立地作出，並只會在有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪的情況下，才會提出起訴。律政司絕對不會在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴。再者，若疑犯在香港被判無罪，基於「一罪不能兩審」的法律原則，他在另一個司法管轄區未必能夠就同一犯罪行為再被起訴，最終可能不需要負上相關的法律責任。任意要求檢控機關在沒有充分證據和法律基礎的情況下提出起訴，既不負責任，也不符合秉行公義的原則。

任何人在香港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋，政府並沒有法律依據可以將釋囚任意繼續拘留。香港是一個法治社會，政府部門都必須依法執行職務，不能隨意行使職權。

把違法的人繩之於法，是每一個文明社會應有之義。犯案者因應通緝令而自首，並願意承擔法律後果，能夠使公義得以彰顯。斷然拒絕犯案者自首，是罔顧公義及極不負責任的做法，亦有違法治的精神

(中時 )