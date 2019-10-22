台北國際旅展11月8日至11月11日將於台北南港展覽館登場，其中台中林酒店搶先11月4日起開放官網線上預購旅展優惠票劵，集結餐飲、住宿規劃多種優惠組合攬客，住宿券最高折扣下殺33折起、餐券最低8折起，預計一開賣將掀起搶購熱潮。

台中林酒店今年台北旅展住宿券最高折扣下殺33折起。(圖/林酒店提供)

往年林酒店推出的旅展優惠活動銷量表現不俗，尤其餐劵一直都是熱銷商品，業者表示：期盼今年能夠突破以往成績。今年推出2種餐劵優惠方案最低8折起，「林集團聯合餐券買六送一」每套有7張餐券共6,534元，約為原價7,623元的86折，等同每張票券$933元。

其二「森林百匯假日下午餐券買四送一」，每套有5張餐券3,476元，直接下殺 8折，平均每張餐劵只要695元，這2種票券使用也可適用於台北典華「豐FOOD海陸百匯」、高雄林皇宮「森林百匯」，但須注意各家優惠方案不同需補價差。

「森林百匯假日下午餐券買四送一」直接下殺 8折，平均每張餐劵只要695元。(圖/林酒店提供)

除了餐劵優惠以外，也提供3項住宿券優惠方案，其中最引人注目的是「買一送二豪華雙人住宿套券」，憑券平日雙人入住豪華客房或都會客房三晚只要13,197元，等同原價39,600元的33折，平均每房每晚只要4,399元。如民眾在旅展活動現場購買此方案，業者加碼再送「Forest Beauty 氧顏森活」彈嫩補水生物纖維面膜一組，購買兩套(含)以上，再送英國皇室認證的潘海利根備品旅行組一組，每人限購五套，數量有限送完為止。

「奇鮮日料一泊二食豪華雙人住宿券」，平日每晚只要6,188元起。(圖/林酒店提供)

另外，「森林百匯一泊二食豪華雙人住宿券」，憑券可入住豪華客房或都會客房，平日每晚只要6,188元起，含翌日早餐兩客及森林百匯午餐或晚餐兩客。「奇鮮日料一泊二食豪華雙人住宿券」，平日入住豪華客房或都會客房每晚只要$6,388起，含翌日早餐兩客及奇鮮日料午餐或晚餐兩客，還可享男女三溫暖、健身房、戶外溫水游泳池設施免費使用。欲了解詳細訂購資訊民眾，可至台中林酒店官網或官方粉絲頁查詢。

(中時 )