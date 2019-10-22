日本靜岡電視台等日媒報導，日本富士山山頂開始下起瑞雪，山梨縣甲府地方氣象台22日觀測到富士山山頂今年的「初冠雪」，似在祝賀日皇德仁即位。

日本今年入秋後仍持續高溫多雨，故較往年晚了22天才看到富士山「初冠雪」的美景，較去年則晚了26天，是觀測史上第3晚冠雪的記錄。

山梨縣甲府地方氣象台指出，22日下午2點過後(台北時間1點過後)，從靜岡縣一側也可看到薄薄的雪妝點在富士山山頂。上空的寒氣飄入，富士山山頂的氣溫在22日上午零時左右低到零下3.6度。

(中時電子報)