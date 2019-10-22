富士山山頂「初冠雪」似祝賀日皇德仁即位 20:532019/10/22 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 富士山山頂「初冠雪」。(資料照，黃菁菁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本靜岡電視台等日媒報導，日本富士山山頂開始下起瑞雪，山梨縣甲府地方氣象台22日觀測到富士山山頂今年的「初冠雪」，似在祝賀日皇德仁即位。 日本今年入秋後仍持續高溫多雨，故較往年晚了22天才看到富士山「初冠雪」的美景，較去年則晚了26天，是觀測史上第3晚冠雪的記錄。 山梨縣甲府地方氣象台指出，22日下午2點過後(台北時間1點過後)，從靜岡縣一側也可看到薄薄的雪妝點在富士山山頂。上空的寒氣飄入，富士山山頂的氣溫在22日上午零時左右低到零下3.6度。 (中時電子報) #富士山 #初冠雪 也許您會感興趣 推薦閱讀 22醫奉獎得主齊聚 為高醫大慶生 02:062019/10/18 地方新聞 萼爾樹光 樹德科大歡慶22周年校慶 04:102019/10/20 地方新聞 投22線龍南路10年來首換新衣 路面平整快易通 20:052019/10/22 生活 國際熱門新聞 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 美或返還對大陸產品加徵的部分關稅 - 國際 雅子晉升為后笑顏常開揮別陰霾 - 國際 富士山山頂「初冠雪」似祝賀日皇德仁即位 - 國際 超級VIP！日皇和皇太子「待遇規格」大不同 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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