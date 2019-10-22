港女在台命案凶嫌陳同佳一案引發社會關注，國民黨總統參選人韓國瑜今晚在臉書發文痛批，民進黨政府推諉放任，差點讓法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但很高興終於有所實際作為，最後還標註「跑來台灣我們就抓起來」。

韓國瑜今天以「看來是自己人誤導自己人」為主題PO文提及，陳同佳將於明天出獄，出獄後即將恢復自由身，而在出獄前30個小時，陸委會發言人表示，將派員到港府解押兇嫌到台受審。

韓國瑜不滿，之前民進黨政府推諉放任的態度差點讓我們法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但我很高興法務部、移民署、陸委會終於有了些實際作為。

韓國瑜也指出，政府還是要有備案，港府不一定會接受我方提案。到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，我們無法預測。

韓國瑜強調，要確定的，是不能自我棄守司法權與主權。這是我們治權的一部份，也是主權的一環，我相信朝野都是一致的看法，「只是轉個彎後，不要把同車的人都摔出去了。」

韓國瑜在文末也提到，「我們皆非完人，知錯能改才能更進步。希望我們執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。」最後不忘說，捍衛中華民國主權，台灣加油，中華民國司法加油。

(中時 )