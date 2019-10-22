27歲印尼籍Dewi豐富閱歷感召新興國中學生。（新興國中提供／曹婷婷台南傳真）

14歲對人生多半懵懂，年紀輕輕的27歲印尼籍Dewi，14歲開始半工半讀，教舞賺學費分擔家計，許下心願要到世界各國教舞，陸續走訪馬來西亞、泰國、台灣，已有10多年教學經驗的她，2個月前以國際志工身分到新興國中服務，豐富經歷啟蒙多數還找不到方向的國中生，學生每天努力用不流利英文跟她對話，讓老師訝異於學生轉變，服務期滿離開，全校同學依依不捨。

來自印尼的國際志工Dewi即將結束在新興國中的2個月服務，全校同學都對她的離開感到非常不捨，辦理歡送活動，祝福她展開新的旅程順利、平安，場面溫馨感人。

Dewi老師已有10多年教學經驗，因為家中有5個手足，所以，她從14歲起就在外教舞蹈，賺取學費分擔家計，她教過幼稚園、國中與高中，不僅如此，國小也曾拿過歌唱比賽冠軍，常應邀到各場合演唱，還是一位桌球校隊選手，參與各項比賽，這些豐富經歷讓她來到新興國中時，更能夠瞭解學生心思，深受同學的喜愛。

負責接洽國際志工的陳美怡主任表示，當初徵選適合到學校服務的國際志工時，就對Dewi迷人笑容與充滿冒險精神簡歷吸引，因此促成這次合作，Dewi在新興國中服務期間，除了參與校內各項活動，也會走進班級和同學進行各種文化、生活經驗分享，參與同學們體育課的游泳與羽球訓練，相當融入整個教學環境。

協助課務規畫的陳明宏主任安排Dewi老師在早自修、英語課以及其他課務時進班進行教學協助，並邀請她參與教師節敬師活動，在特教班與同學們進行英語口說對談、生活律動與教唱英文歌曲。

「希望老師繼續留下來教我們....」也有同學在夢想卡畫了老師的漫畫圖像送給Dewi老師，感謝她總是充滿鼓勵，「不嫌棄我的破英文」; 擔任接待家庭的焦澄、王亮奎、蘇暐庭3位同學異口同聲表示，有機會與國外老師長時間相處與學習，對自己的口說與英聽產生很大助益。

Dewi表示，兒時成長過程有一些不好經驗，加上與父母親相處等問題，讓她小時候對人不太信任，常常會不自覺傷害別人，但藉由信仰與自己的努力，她許下很多願望，例如出國教舞、環遊世界認識更多的朋友，目前她已在馬來西亞、泰國、台灣教過舞蹈，一步步往夢想邁進。

她的出現也帶給同學們一個觀念：永遠要有自己的夢想，只要努力去嘗試與實踐，夢想總有一天會實現。

蘇恭弘校長說，新興國中透過引進國際志工，讓校內同學就算沒有機會出國，也能瞭解異國的文化、風土民情，增強英語溝通能力，在新課綱強調生活中實踐知識的概念下，這是一次相當成功的國際交流。

(中時 )