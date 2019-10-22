國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬明(23)日代夫出訪東南亞，預計5天內訪問菲律賓、越南兩國，期間安排一場專題演講。隨行成員有廖達琪教授、唐慧琳議員、王鴻薇議員、黃子哲副主委、戴錫欽議員、陳香嚴律師、郭昀光主任、溫玉霞總會長、黃正勝總會長、呂春霖總會長等人。

李佳芬出訪行程內容：

10月23日上午9:20搭長榮班機前往馬尼拉（BR271），11：40 抵達馬尼拉諾伊國際機場，當天住宿黎剎公園大酒店 ，當晚18：00 總支部歡迎宴會 。

10月24日上午10：00 參訪華僑 、12:00 菲律賓台商總會歡迎宴會、15:00 專題演講、18:00 韓國瑜造勢大會。

10月25日12：40 前往搭乘菲航轉往越南（PR597）、14：30 抵達胡志明新山，當晚住宿 西貢新世界酒店，當天下午14:30-17:30安排多個拜會行程 。

10月26日 8:30-15:30 都是拜會行程 、18:00 參加後援會造勢活動。

10月27日 12:45 搭機返台、長榮（BR392）。

(中時電子報)