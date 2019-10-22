108全國運動會射擊場上今天出現扣人心弦的激戰，今年世界盃銅牌好手林穎欣，於女子10公尺空氣步槍競賽關鍵時刻被學妹追平，經過加射才驚險保住2連霸。

這場比賽對林穎欣來說有如洗三溫暖般刺激，前四輪射完她落後學妹周亞瑄超過2分，並在倒數第2發逆轉分數，然而最後一發周亞瑄又追平分數，24發射完雙姝同以246.8不分軒輊，必須透過加射決定勝負，最終林穎欣10.3，周亞瑄9.4分，林穎欣驚濤駭浪中守住金牌。

賽後林穎欣表示，這不過是她生涯第2次參加全運會，內心也相當緊張，加上預賽成績沒打高，心情不太美麗，但競賽中自己不輕言放棄任何一發子彈，仍堅持到最後。

林穎欣今年8月世界盃以銅牌佳績為中華射擊隊搶下一席2020東京奧運參賽資格，下個月還有卡達亞錦賽可以爭取奧運門票，由於射擊還會透過國手選拔賽決定東奧出征代表，不是拿到資格的選手就確定前進東京，因此林穎欣會繼續拚亞錦賽，希望中華隊奧運門票可以「拿好拿滿」。

(中時電子報)