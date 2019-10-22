電影公司今日特地找餐車業者，來幫宋仲基與劇組工作人員加油打氣。(讀者提供)

昔日《太陽的後裔》CP宋仲基、宋慧喬於今年7月離婚後，幾乎就從韓國媒體上消失，3個月後，宋仲基終於出現身了，引起廣大影迷關注他的近況。根據目擊他拍片的人表示，宋仲基看起精神奕奕，和離婚那段時間判若兩人，而且待人更為低調親切，完全就是「國民大哥哥」。

宋仲基在離婚後，全心投入電影《勝利號》的拍攝工作，根據韓國演藝圈人士表示，這三個月期間，他除了住家外，就是待在拍攝片廠，幾乎少與外界往來，因此很難得知他的動態。

韓國一家餐車業者今天在ig貼出電影製作公司為了給《勝利號》劇組工作人員與宋仲基加油打氣，貼心找來一家專門替藝人打造私人專屬餐車業者，至片場替所有工作人員服務，餐車上除了貼上宋仲基的照片外，連咖啡杯上也都印製加油的字句。

這家業者也在私人IG上公布了宋仲基專屬餐車的照片，車上寫者，「為了支持拍攝勝利號上的估作人員與宋仲基，我們為你準備了咖啡。」業者表示，宋仲基在片場始終都是笑臉迎人，每次前來拿咖啡，也都非常親切的對待現場的煮咖啡接待人員，讓這餐車上的人員受寵若驚，絲毫看不出還在離婚的傷痛中。

《勝利號》和韓國電影史上第一次以宇宙為背景的科幻電影，描寫穿梭在宇宙各星球間的冒險故事，而宋仲基主演的角色就是勝利號的機師。也是他離婚後的第一部電影作品。

(中時電子報)