「日本一」總冠軍賽今（22）日進行第3戰，雙方移師東京巨蛋，作客的軟銀鷹隊以6比2再下一城，3勝0敗開始「聽牌」，讀賣巨人隊已被逼到懸崖邊緣。這也是軟銀鷹今年自季後賽起的9連勝，且距離「日本一」3連霸只差1勝。

此役巨人隊有6支安打，但只靠開路先鋒龜井善行的2發陽春全壘打得到2分。軟銀洋將賈拉西亞、德斯派格尼都有發揮，前者2局上回敬陽春彈，後者在3局上敲出安打追平比數，4局上又擊出2分打點安打，把比數拉開到6比2，此役共有3分打點進帳。

軟銀全場7支安打，僅比巨人多1支，敗陣的關鍵是4局上的亂流，被軟銀擊出3支安打，加上2次四壞球，以及後援投手戶鄉翔征的傳球失誤，被軟銀攻下4分大局，形成2比6落後，也是最終比數。

軟銀先發投手范登胡克只投4局、失2分退場，3名後援投手奮力投完5局，送出7K，只被擊出2零星安打、無失分，完全壓制巨人反撲，第2任投手石川柊太2局無失分拿到勝投。巨人隊的我國球員陽岱鋼此役坐板凳，並未上場。

「日本一」第4戰明天傍晚5時15分繼續在東京巨蛋進行，軟銀鷹隊由老將和田毅先發，背水一戰的巨人隊則推出菅野智之掛帥。軟銀鷹隊監督工藤公康表示：「明天會全力奪勝，傾全力結束整個系列賽。」

(中時電子報)