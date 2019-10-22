《韓國如核抉擇》韓國反核人士遊行。公視提供

第18屆卓越新聞獎今（22日）公布入圍名單，公共電視共入圍7項，是電視及網路(影音)類的最大贏家。公視入圍作品包括《反送中暴動香港》入圍即時新聞獎、《漁港的黑色幽默》入圍深度報導獎、《餘毒未解系列報導》、《森林生死錄》入圍調查報導獎及《邊界異域》、《韓國如核抉擇》、《日本地方創生系列報導》入圍國際新聞獎。

堪稱台灣環境生態影音資料庫的《我們的島》，這次卓新獎包括《漁港的黑色幽默》入圍深度報導獎及《餘毒未解系列報導》、《森林生死錄》入圍調查報導獎。《我們的島》長期忠實記錄台灣海洋、山林及環境的變遷，守護台灣環境，監督台灣環境政策，也是台灣媒體中，唯一以「環境」為報導主題的新聞性節目。

公視新聞深度報導節目《獨立特派員》，今年也以《邊界異域》、《韓國如核抉擇》、《日本地方創生系列報導》入圍國際新聞獎。其中《韓國如核抉擇》則是調查報導東亞唯一一座，中低階核廢料最終處理場的所在地－慶州，觀察慶州政府主動爭取設置核廢料處置場，這個選擇背後有什麼樣的考量及挑戰？而《邊界異域》則是報導身處喜馬拉雅山脈，屬於印度的查謨和咯什米爾土邦，海拔高達3000到7000公尺的道拉達克，擁有班公湖美景的拉達克，卻也是軍事衝突一觸即發的熱點，夾在印度、中國、巴基斯坦等大國之間，身處戰爭與和平間擺盪的命運。

公視表示，除了報導獲得卓新獎入圍肯定外，《公視晚間新聞》、《全球現場》今年以來收視皆穩定成長，顯現公視在即時新聞，呈現第一手報導及新聞議題分析，並提供多元、深度與分析的國際新聞時事，凸顯公共媒體與電視新聞價值，獲得愈來愈多觀眾重視。

(中時 )