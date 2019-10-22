張理國／台北報導
港女命案兇嫌陳同佳明天即將獲釋，陸委會傍晚才說要派警方赴港帶人，就遭到香港律政司火速拒絕。不少民眾憂心陳同佳就要跑了。前總統府發言人陳以信表示，明天陳同佳香港獲釋應該感謝蔡英文，因為台灣「反送台、反正義」。
針對陳同佳案，蔡政府一再強調司法互助機制，前總統馬英九批評，不要為了政治操作，折損國家的主權，更不要為了選舉利益，糟蹋國家主權。無論蔡政府如何用盡各種理由及話術來掩飾政治算計，事實只有一個，一條寶貴的人命，在台灣遭到殘忍殺害。
行政院發言人Kolas Yotaka在臉書貼文，質疑馬英九為什麼不鼓勵港府趕快以「政府對政府」的「司法互助」機制盡速合作，反而要求我國政府即刻放棄「政府對政府」的「司法互助」機制、而且要無條件接受港府企圖丟包的殺人嫌犯來台？
就在陳同佳獲釋前夕，陸委會表明希望派檢警赴港押解嫌犯陳同佳。但隨即遭香港律政司以「依法無據」拒絕。陳以信則在臉書說，明天陳同佳香港獲釋重獲自由第一個應該感謝的人就是蔡英文，因為台灣「反送台反正義」。
(中時 )
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