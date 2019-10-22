住在金門馬祖的民眾，經常會遇到因為大霧影響而延誤的班機，事實上這樣的事情不罕見，因為低能見度的天氣，造成的班機延誤和取消，對全世界的民航業，都蒙受了巨大的財務損失。現在瑞典最出名的國防工業公司紳寶集團(SAAB)，正在研發下一代增強化飛行視覺系統（EFVS），能夠使飛行員的航空視覺不受天氣影響。

防衛世界(Defense World)報導，EFVS 是紳寶和Vu Systems一起合作，利用被動式毫米波（PMMW）雷達技術推出的飛航解決方案，據紳寶的說法，EFVS是第一個無需任何常規的儀器著陸系統(CATII / III,一種機場所裝置的降落輔具)等基礎設施，即可在任何天氣條件，包括低能見度的惡劣天氣環境，仍然能看清楚跑道環境與週遭物體。

PMMW分成兩大部分，一部分是先進的毫米波雷達、紅外線、光學強化綜合感應器，然後透過圖像整合軟體，將已成為即時影像的畫面，投射在飛行員面前的抬頭顯示器（HUD）上。它能過濾掉大霧、大雪、大雨、煙霧、煙塵和雲層的情況。

紳寶航空電子系統業務負責人傑‧韋德史東(JanWiderström)說：「這將是一項改變國際民航安全的新技術，PMMW可以提供飛行員最大的協助，使飛機更安全，航班更準時，種種好處是不言可喻的。」

只要能夠證明該系統的安全性達到標準，它可能也會影響未來的民航法規，也許所有的商業飛機在可預見的將來，都要安裝PMMW這類的系統。

(中時電子報)