國片《江湖無難事》在台口碑延燒，由素人起家的網紅團體反骨男孩也留意到這部人氣黑色喜劇，平常作風瘋狂的他們直誇電影是台灣少見的神作，連一向古靈精怪的他們都直呼猜不到劇情。

反骨團員看完電影忍不住現場演一段《江湖無難事》片段劇情，美女蕾菈挑戰站著尿尿，培根甚至犧牲自己演起了小便斗，只為了要讓導演高炳權看見他們演技；人氣王孫生、酷炫和瑋哥為了不想在網紅界過氣還使出大絕，跪地求導演賜他們演戲的機會！導演高炳權則開玩笑的說：「其實你們當YOUTUBER比較好賺。」

電影超ㄎㄧㄤ風格打破他們以往對台灣喜劇的印象，孫生說：「我們一邊看一邊忍不住討論劇情，完全猜不透下一步劇情。」而培根還大膽直說《江湖無難事》在他心中好看程度等比《寄生上流》；酷炫則突然插話問導演說：「最想知道的其實是電影中的露胸部是道具，還是真人？」得知是一對道具假乳房，愛鬧的孫生馬上說：「唉，害我白勃一場！」引來笑聲不斷。電影上映中。

(中時 )