由新銳導演王國燊執導，王柏傑、李毓芬、莊晴晴、李李仁主演的音樂愛情公路電影《絕世情歌》，22日電影預告及海報首度曝光，劇情圍繞在懷有歌手夢的王柏傑，帶著外甥女透過明信片中的線索展開尋父之旅，來到東台灣各個偏鄉小鎮，期間遇上充滿自由靈魂的李毓芬，兩個迷惘的流浪歌手展開冒險旅程。

片中王柏傑對尋人過程感到迷惘。（滿滿額提供）

片中李毓芬飾演一位對人生充滿正面態度的旅人「菲」，因為想寫出能夠傳唱許久的絕世情歌，在旅途中流浪尋找寫歌的感覺。她這次在電影裡不再當白富美，而是有著健康小麥肌，為達到角色狀態，她四肢靠日曬、臉部靠化妝成功「換色」，首次嘗試波西米亞風格讓她覺得十分新鮮。

李毓芬希望透過電影傳達正能量，表示每個人都有擔心和害怕的事，那正是需要去努力的地方，迷惘的時候，別忘了有選擇好心情的權利，另楊千霈跟李李仁也在片中有精湛演技，是電影一大看點。電影12月6日上映。

(中時 )