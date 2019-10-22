由新銳導演王國燊執導，王柏傑、李毓芬、莊晴晴、李李仁主演的音樂愛情公路電影《絕世情歌》，22日電影預告及海報首度曝光，劇情圍繞在懷有歌手夢的王柏傑，帶著外甥女透過明信片中的線索展開尋父之旅，來到東台灣各個偏鄉小鎮，期間遇上充滿自由靈魂的李毓芬，兩個迷惘的流浪歌手展開冒險旅程。
片中李毓芬飾演一位對人生充滿正面態度的旅人「菲」，因為想寫出能夠傳唱許久的絕世情歌，在旅途中流浪尋找寫歌的感覺。她這次在電影裡不再當白富美，而是有著健康小麥肌，為達到角色狀態，她四肢靠日曬、臉部靠化妝成功「換色」，首次嘗試波西米亞風格讓她覺得十分新鮮。
李毓芬希望透過電影傳達正能量，表示每個人都有擔心和害怕的事，那正是需要去努力的地方，迷惘的時候，別忘了有選擇好心情的權利，另楊千霈跟李李仁也在片中有精湛演技，是電影一大看點。電影12月6日上映。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。