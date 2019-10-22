益智節目《一呼百應》本周主題「民歌阿伯誰能唱進我心裡」，邀請到4位曾風靡全台的民歌歌手施孝榮、李明德、殷正洋、王瑞瑜，4位組成「民歌大叔團」，上節目宣傳他們11月份的演唱會，在開始答題前與兩位主持人分享演唱會海報，黃子佼一看到海報特意把他們頭部放大做成Q版造型，有感而發表示：「看到這個海報頭就很大了，4個人都這麼能唱，上台要怎麼分配？會不會打架？」

主持人擔心4位歌王會不會互相搶mic，施孝榮則幽默回應：「這個不用擔心，是一定會打架的。」逗得全場哈哈大笑，黃子佼打圓場表示如果到時候真的有狀況發生，就讓施孝榮出來負責，「反正你很會說話，就讓你負責協調一下就好啦！」

本周節目搭配主題出現許多關於民歌音樂的題目，讓他們有機會小唱幾句像是《橄欖樹》、《捉泥鰍》等多首膾炙人口的民歌金曲，搶答題要他們在聽前奏猜出歌名時，沒想到《夢田》的前奏才出現不到3秒，施孝榮便快速回答正確答案，一反先前的不斷錯按鈴失誤的窘境，還大方應吳姍儒要求現場清唱，剛起頭4位便相當有默契地開始合唱，就像在錄影棚開起了小型演唱會，讓收看直播的網友留言大讚：「大叔們太可愛了！」

(中時 )