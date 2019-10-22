去年在台殺害同行女友的港嫌陳同佳，傳出他欲赴台投案，蔡英文政府驚恐遭港府藉此案矮化我國主權，一度推諉放任讓台灣法院通緝令淪為廢紙。今晚突態度大轉彎，陸委會發函港府表示，將派警赴港押陳同佳。對此，網紅「宅神」朱學恒發現「陳同佳事件讓我們看到司法是否獨立，可以隨著情緒轉彎捏。」呼籲網民們：「民進黨不到兩天就轉彎了大家快跟上，免得被拋下！」

朱學恒在臉書指出，「司法之所以為獨立的，就是政治力不能也不應該介入。我管你是不是覺得這是中方的陷阱，他如果被通緝，一來台灣，球來就打，我就抓。」

朱學恒質問民進黨政府，「台灣的司法難道能夠因為你懷疑背後有中共的運作，或是你懷疑我們會落入中共的陷阱就不判刑嗎？這個也太難讓民眾接受了吧？」

港女命案兇嫌陳同佳來台投案議題延燒，陸委會副主委邱垂正、內政部政務次長陳宗彥以及法務部常務次長張斗輝在今天傍晚舉行記者會。邱垂正表示，為務實處理本案，香港不辦，我方來辦，我方已於下午透過台港既有管道正式致函港方，盼港府能盡速正面回應。

不過，香港保安局前局長、現任立法會議員葉劉淑儀認為，陸委會這項要求有問題，只是想讓特區政府尷尬。葉劉淑儀指出，台灣警方在香港沒有司法管轄權，而陳同佳獲釋後就是自由人，香港警方對他也沒有司法管轄權，只能靠陳同佳自願到台灣自首。

(中時電子報)