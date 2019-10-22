金馬影展將於27日下午1點於金馬官方售票系統開賣，不少影迷已經蓄勢待發準備搶票，22日加碼曝光兩部專刊上沒有的神祕影片，分別是橫掃坎城影展最佳紀錄片金眼睛獎等30座大獎的《親愛的莎瑪》，與科幻恐怖大師大衛柯能堡當年備受爭議的經典之作《超速性追緝》數位修復版。

《親愛的莎瑪》不僅將攝影機化為抵抗極權、見證屠殺的報導工具，導演瓦黛卡提波也記錄了自己與戰地醫生相戀、結婚，並生下女兒莎瑪的生命歷程，既有在絕境中生存的勇氣，也感動震撼人心；《超速性追緝》把汽車化作人體的延伸，將撞擊變作性高潮的驚人手筆，這另類的「速度與激情」當年不僅獲得坎城影展評審團獎，一舉拿下加拿大金尼獎6項大獎，更被譽為九○年代10大影片。

另比影展更早起跑的戶外放映，去年推出大受好評，今年再度於11月2日至3日在西門町臺北市電影主題公園舉辦「月光電影院」，選映適合闔家觀賞的經典歌舞片《綠野仙蹤》與提名奧斯卡的偶動畫《酷瓜人生》。當天下午則有「晴空市集」，除了好吃好玩的互動美食攤位，多家電影公司也將和影迷分享私藏的電影好物，為金馬影展歡樂暖身。

(中時 )