今日蔡政府在陳同佳來台投案上做了政策大轉彎，向港府發函要求其同意台灣派出檢警人員前往香港押解陳同佳，希望港府配合。一時間台灣所有媒體與網路議論大吃一驚，2小時前行政院還振振有辭表示決不退讓，馬上就來個政策髮夾彎，跌得綠媒與網軍們鼻青臉腫。不過且慢，民進黨算盤打得精，眼見拒絕陳嫌來台一招走不通，即刻快速變招，換上「派出檢警赴港押解」的招數把難題丟給港府，外界不可不察。

從今天《中時電子報》網路投票「陳同佳來台投案，我政府應接受或拒絕？」的結果來看，認為應該「接受」的是絕對壓倒性多數的96.26%，應該「拒絕」的是3.45%，另0.29「無意見」。不只是本報的網路投票如此，在其他各種網路社群的言論也幾乎都是一面倒地批評蔡政府此舉是主動放棄司法主權，而蔡政府動作也很快，才不到一天就發現苗頭不對，立即改口要派檢警前往香港押解陳嫌。其內心不過就是明知香港與台灣無司法互助協議，不可能讓檢警人員登岸執行事涉司法管轄權的「押解」任務，因此放話要派檢警前往，讓港府在無法同意台檢警人員前往押解的前提下，把陳同佳來台的難題再丟回給港方。

此一招式雖然機巧，但也太不正大光明。港府隨後已聲明台灣在港無司法管轄權，因此讓台灣檢警押解陳嫌於法無據，因此陸委會明天是否起啟赴港仍在未定之天。民進黨團書記長李俊俋主動呼籲港府不要「卡台」，等於公然叫陣，並藉此把難題推給港府，以示民進黨政府同意陳嫌來台，不讓台灣檢警押解的是港付，責任不在蔡政府。

這樣的難題不見得無解。當年台灣與大陸進行刑事案犯交換的金門協議中就有類似困境，雙方因互不承認政權，也沒有司法互助協議，因此先談了個交換案犯的金門協議，由一方人員以船靠岸，另一方將人犯帶至沙灘上，讓他們循著已設置的走道自已走上船，再由船上檢警人員羈押。若換成陳同佳案，他既自願來台受審，只要由港方適當人員陪伴，讓他自行走上台灣的航班，台灣檢警人員雖不能落地執行押解，但可以在台灣的班機上執行押解任務。

不過，依民進黨的一貫做法，只要港府拒絕台灣檢警落地押解，很可能還會想出其他招數或以司法尊嚴為名拒絕其他方式。屆時民進黨又是一頓口舌硬拗，再把這個題目拖延下去，做為對抗陸、反中的選舉題材，也不會太讓人意外。只是藉這題目炒作要小心，蔡政府初沾手就落敗，不得已中途變招，現在路愈走會愈窄，蔡政府要挽回頹勢必須仔細應對，雖然號稱民調領先，處理不好陳同佳案可能會成為綠營聲勢衰敗的起點。

(中時電子報)