圖輯》日皇德仁登基 2000名嘉賓觀禮 23:152019/10/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本天皇德仁今日登基大典，登上「高御座」宣告即位。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新一代日皇德仁穿著象徵天皇的黄櫨染御袍，而皇后雅子則是著皇室傳統禮服十二單。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 德仁在東京的皇居宮中三殿，進行即位大典。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 雅子從皇太子妃成為皇后，她穿著的十二單，是十二層的和服，是日本皇室的最高等級大禮服。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 日本皇室仍保留沿襲千年的傳統儀式。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 雅子皇后與高御座。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 自主退位的明仁上皇。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 日本天皇德仁今日登基大典，現年59歲的德仁和皇后雅子身著純白色的「帛御袍」「十二單」亮相，登基大典「即位禮正殿之儀」國內外約2000名嘉賓觀禮與會。德仁隨後登上「高御座」宣告即位，他強調會恪守憲法所賦予的責任，也期盼日本將持續發展促進世界和平。 穿著黃丹袍的秋筱宮文仁親王。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 文仁親王的配偶紀子妃。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 文仁親王的大女兒，佳子內親王。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 文仁親王的二女兒，真子內親王。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 天皇的「高御座」(左方)，與皇后的「御帳台」(右方)。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 德仁與雅子。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真) 日皇德仁與皇后雅子宴請各國元首與王族。(美聯社) 日皇德仁與皇后雅子宴請各國元首與王族。(美聯社) 德國總統史坦邁爾夫婦。(美聯社) 泰國總理帕拉育夫婦。(美聯社) 荷蘭國王威廉亞歷山大夫婦。(美聯社) 日本首相安倍晉三與其夫人昭惠。(美聯社) (中時電子報) #日本 #天皇 #德仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本配合德仁即位禮 時隔26年恩赦55萬人 15:432019/10/18 國際 「風災外交」是陸、日睦鄰契機 04:102019/10/21 論壇廣場 平安京之南 04:102019/10/21 藝文副刊 日皇德仁即位儀式從簡仍花近50億台幣 10:332019/10/21 國際 德仁登基大典冒雨進行 小動作展現親民作風 07:582019/10/22 國際 影》相隔30年 日皇德仁昭告海內外正式接棒了 08:122019/10/22 國際 日皇德仁正式向海內外宣布即位 日相安倍帶頭高呼天皇萬歲 13:002019/10/22 國際 日媒看德仁雅子即位近半年 努力走進群眾 17:292019/10/22 國際 雅子晉升為后笑顏常開揮別陰霾 19:362019/10/22 國際 富士山山頂「初冠雪」似祝賀日皇德仁即位 20:532019/10/22 國際 國際熱門新聞 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 雅子晉升為后笑顏常開揮別陰霾 - 國際 圖輯》日皇德仁登基 2000名嘉賓觀禮 - 國際 美或返還對大陸產品加徵的部分關稅 - 國際 想退休嗎？全球退休制度最好是這國... - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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