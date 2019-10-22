新一代日皇德仁穿著象徵天皇的黄櫨染御袍，而皇后雅子則是著皇室傳統禮服十二單。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

德仁在東京的皇居宮中三殿，進行即位大典。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

雅子從皇太子妃成為皇后，她穿著的十二單，是十二層的和服，是日本皇室的最高等級大禮服。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

日本皇室仍保留沿襲千年的傳統儀式。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

雅子皇后與高御座。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

自主退位的明仁上皇。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

日本天皇德仁今日登基大典，現年59歲的德仁和皇后雅子身著純白色的「帛御袍」「十二單」亮相，登基大典「即位禮正殿之儀」國內外約2000名嘉賓觀禮與會。德仁隨後登上「高御座」宣告即位，他強調會恪守憲法所賦予的責任，也期盼日本將持續發展促進世界和平。

穿著黃丹袍的秋筱宮文仁親王。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

文仁親王的配偶紀子妃。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

文仁親王的大女兒，佳子內親王。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

文仁親王的二女兒，真子內親王。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

天皇的「高御座」(左方)，與皇后的「御帳台」(右方)。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

德仁與雅子。(圖/日本宮內廳提供；黃菁菁傳真)

日皇德仁與皇后雅子宴請各國元首與王族。(美聯社)

日皇德仁與皇后雅子宴請各國元首與王族。(美聯社)

德國總統史坦邁爾夫婦。(美聯社)

泰國總理帕拉育夫婦。(美聯社)

荷蘭國王威廉亞歷山大夫婦。(美聯社)

日本首相安倍晉三與其夫人昭惠。(美聯社)

(中時電子報)