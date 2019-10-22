IU(아이유)-복숭아(桃子)

IU最近發行新專輯，但是一連串新專輯宣傳活動，竟然因她的好友雪莉之死而完全中斷。根據韓國演藝圈人士人士向《中時電子報》透露，IU在20日正式發表新專輯，接著將有一連串的宣傳活動，但身為雪莉閨密的她，也因為日前雪莉突如其來的死訊，太過傷痛，至今無法從悲傷中走出，因此決定中斷所有宣傳。

IU私下向友人及經紀公司表示，自雪莉離開後，她就一直躲在家中。IU身邊的人表示，IU出道以來，從未受到私人情緒或因素影響工作，這次雪莉之死，她卻擇自己都傷痛，相當意外。

IU也對友人與經紀公司表示，「自己需要一點時間沉澱心情」，但目前她未說明何時會正式重新進行宣傳，經紀公司也證實了這項惜消息。相關人員表示，宣傳活動不會拖延太久，將延至本月底或11月中旬重新展開。

相關人員表示，IU剛播出的連續劇廣受好評，所以粉絲對這次的新專輯宣傳有相當大的期待，但是IU因為個人因素，還是決定延期發片。

當初發表新專輯的時候，IU預計從韓國光州啟程，一路到釜山、仁川及首爾都以大型的發片宣傳活動，但是因為閨密的死訊，讓她身心俱疲遲遲無法走出傷痛，而得不做出延遲發片的痛苦決定。韓國演藝圈人士表示，雪莉的死對IU打擊太大，IU真的需要時間讓自己沉澱下來。

過去IU和雪莉就像親姊妹一樣感情深厚，IU對雪莉的感情，2012年發表的「春天專輯」內收錄的一首《桃子》，這首歌是當初兩人共同主持節目時，是IU從雪莉的身上看到她純潔可愛的一面，得出的靈感寫出的歌。

所以雪莉過世後，《桃子》這首歌又從新登上韓國音樂排行榜。

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(中時電子報)