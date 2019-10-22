財神爺發威，短短一周之內，已連開3注億元頭獎；台灣彩券晚間公告，今晚開獎的大樂透頭獎金額1億元，在南投縣南投市中山街的「一六八彩券行」，由一名幸運兒獨得，這是繼上周五開出大樂透7.7億元、本周一開出威力彩6.6億元頭獎後，台彩電腦型彩券連開的第3注高額頭獎。

大樂透第108000092期開出的獎號，依大小號碼排序分別為06、17、22、23、32、42，特別號為13。

(中時 )