財神爺發威連開3頭獎 大樂透1億元獎落南投市 22:302019/10/22 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大樂透1億元頭獎，開在南投市「一六八彩券行」，此張照片為彩券銷售的示意圖。(台彩提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財神爺發威，短短一周之內，已連開3注億元頭獎；台灣彩券晚間公告，今晚開獎的大樂透頭獎金額1億元，在南投縣南投市中山街的「一六八彩券行」，由一名幸運兒獨得，這是繼上周五開出大樂透7.7億元、本周一開出威力彩6.6億元頭獎後，台彩電腦型彩券連開的第3注高額頭獎。 大樂透第108000092期開出的獎號，依大小號碼排序分別為06、17、22、23、32、42，特別號為13。 (中時 ) #頭獎 #大樂透 #財神爺 #彩券 #南投市 也許您會感興趣 推薦閱讀 公益彩券好會賺 21年來創造盈餘4,603億元 17:122019/10/18 財經 財神爺發威！大樂透頭獎7.7億元 獎落台中市 22:482019/10/18 生活 終結連23摃！ 大樂透頭獎7.7億獎落逢甲商圈 22:222019/10/18 財經 好Q！刮刮樂喜見台灣特有種生物！台彩：盼關注台灣生態與動物保育 00:002019/10/21 生活 今年第二高開出！ 威力彩6.6億頭獎落基隆 22:142019/10/21 財經 威力彩6.6億元基隆1注獨得 彩券行：狗今天反常地汪汪叫 23:252019/10/21 生活 台彩及運彩的中獎免稅門檻自12月1日調高為5,000元 17:382019/10/22 財經 生活熱門新聞 台中當地人大推：這夜市好吃完勝逢甲 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 便秘是大腸癌前兆？台大醫：腹瀉更恐怖 - 生活 台灣最廢城市在哪？答案笑翻網友 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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