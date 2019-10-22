國際大導李安近日回台宣傳最新電影《雙子殺手》，22日上午接受媒體專訪，透露電影中以高科技打造的複製人雖然外表是威爾史密斯（Will Smith）的回春樣貌，內在卻是他對年輕時、家鄉的回憶與自己的投射，他笑說：「我想台灣觀眾看了會覺得比較像我年輕的樣子，不是像威爾史密斯！」

李安不好意思地微笑誇著，這個由他打造出來的殺手會讓人想疼愛，「是像我這個不太像殺手的樣子，有一點羞赧、內向，會思索自己的存在到底是什麼。」電影以3D+、4K、120幀高規格製作，無論是環境或是角色都讓觀眾能夠看到更多細節，李安得意的說：「很漂亮對不對？」正是這樣的技術讓他得以製作出直逼真人的複製人，製作過程中他不斷挖掘，每當做出一個有別威爾過去的神態，就會讓他倍感興奮與欣慰。

「其實我覺得真人反而像複製人，歷練、教養、社會規範把我們導向複製人那樣。」電影中的複製人若繼續殺手身分就必須放棄成為父親與丈夫的機會，李安承認這樣設定多少與他的遺憾有關，「當然有啦很明顯，不然台詞怎麼會這麼寫！」他自虧雖然沒像殺手那麼糟糕，「但我對電影很專注，有些別的東西覺得很欠缺，對家人、朋友啦好像不夠踏實。」雖然沒人怪他，卻是他這麼多年來一件懸心愧疚的事。如果他也能夠回春，他最想告訴自己：「努力一點，踏實一點，不要眼高手低，對愛的人多付出一點。」電影23日在台上映。

(中時 )