他殺、意外！？花蓮47歲馮姓登山接駁車駕駛18日在萬榮林道36K彎道的碎石下坡路，不明原因車輛滑落邊坡6米，人被拋出車外身亡，檢警初步相驗以意外簽結，不過有山友在臉書「爆料」，懷疑事件不單純，警方今白天說法很保守，強調依檢方指示偵辦。晚間花檢主任檢察官陳旭華證實，遺體明天將進解剖，以確認死因。

主任檢察官陳旭華表示，本案18日發現遺體，警方在週日就已報驗，檢察官也立即前往相驗，相驗完畢認死者疑似意外身亡，當時家屬並未表示不同意見，並同意檢察官所認定的相驗結果。但昨天午夜知悉可能另有新聞報導疑似他殺之相關內容，因此警方今天續調查，並安排遺體解剖，同時也釐清是否有如新聞報導內容等相關情事。

陳旭華晚間表示，遺體預計明天解剖，至於解剖結果，原則上要等法醫研究所鑑定報告出來才會確定，但這段等鑑定報告期間，檢察官就相關可能疑點調查，若有任何可能涉及犯罪的狀況，檢察官會簽分他案或偵案繼續偵辦

鳳林警分局本月18日接獲報案，馮姓駕駛因地形險峻導致翻車，經巡山員及消防局到場確認駕駛已明顯死亡。卻有曾與馮男互動過的山友在臉書貼文稱「上週馮男曾稱自己遭到恐嚇」，懷疑死因不單純，警方已經通知遺體先暫時冰存。死者家屬對此並未表示意見，希望檢警查明。

(中時 )