張秉鈞表示，蔡英文總統與蔡適應立委加上林右昌市長是最挺基隆的組合，日前林右昌市長也表示，許多的建設經費，都有賴蔡適應立委在中央穿針引線、整合部會意見，基隆的建設才能又快又好。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

張秉鈞表示，蔡英文總統與蔡適應立委加上林右昌市長是最挺基隆的組合，日前林右昌市長也表示，許多的建設經費，都有賴蔡適應立委在中央穿針引線、整合部會意見，基隆的建設才能又快又好。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

張秉鈞表示，蔡英文總統與蔡適應立委加上林右昌市長是最挺基隆的組合，日前林右昌市長也表示，許多的建設經費，都有賴蔡適應立委在中央穿針引線、整合部會意見，基隆的建設才能又快又好。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

蔡適應競選辦公室發言人市議員張秉鈞表示，謝謝宋瑋莉一直關心蔡適應的看板，但她現在首要之務，應該是先想好她自己到底是要當韓粉還是要當柯粉，政治人物的立場、理念相當重要，她應該要好好的交待，為何幾天之內，就從韓粉變成柯粉又變成韓粉，立場變換比翻書還快。

張秉鈞表示，蔡英文總統與蔡適應立委加上林右昌市長是最挺基隆的組合，日前林右昌市長也表示，許多的建設經費，都有賴蔡適應立委在中央穿針引線、整合部會意見，基隆的建設才能又快又好。張秉鈞說，包括二十億的軍港西遷經費、三年新增三線快捷公車，這都是市民非常有感的建設，也是蔡適應積極推動，而蔡適應在立法院的表現，連續七個會期獲得公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，這些都是顯而易見的訊息，不知宋瑋莉為何能視而不見。

張秉鈞說，反倒是宋瑋莉全市僅有一塊與韓市長的看板掛在國民黨部，不走進去還很難發現，但她本人卻在柯文哲市長到訪基隆時，自稱是柯粉，之前柯市長對韓市長有許多批評、也直指韓國瑜是草包，宋瑋莉贊成柯市長對韓市長的批評嗎？她現在遲遲不敢在市區掛上與韓國瑜市長的看板，是在看風向、等換韓還是她要換黨？

張秉鈞更強力要求，宋瑋莉應出面說明白，她本人在韓粉、柯粉之間的「莉易交換」倒底是怎麼一回事。

(中時 )