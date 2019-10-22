姚采穎漫遊周莊。洪秀瑛攝

司馬三三與兒子、媳婦、孫女難得在周莊遊船，十分愜意。洪秀瑛攝

司馬三三（左起）、陳綉美老師及姚采穎在周莊逛文創小店。洪秀瑛攝

姚采穎（右）的作品。洪秀瑛攝

陳綉美與司馬三三師徒情深。洪秀瑛攝

陳綉美與作品。洪秀瑛攝

司馬三三與作品。洪秀瑛攝

司馬三三筆會的畫作。洪秀瑛攝

司馬三三（右）赤腳作畫。洪秀瑛攝

台灣的原住民藝術家在周莊出席開幕活動。洪秀瑛攝

兩岸少數民族藝術家在周莊出席開幕活動。洪秀瑛攝

司馬三三參加學術研討會。洪秀瑛攝

姚采穎近日在江蘇周莊出席「2019墨韻昆山 海峽兩岸少數民族藝術家交流展」，透露為趕年底前完成台藝大戲劇系碩士論文，這半年來因身心壓力過大，情緒幾度崩潰失控萌生放棄念頭，健康也因此亮紅燈，靠著資深前輩司馬三三的開導才熬過人生低谷，「她像我的閨蜜、老師、媽媽，在生活上給了我很多鼓勵」，差28歲的姊妹倆成為忘年之交。

姚采穎從名模轉任教職4年，現在在海洋科技大學、崇右影藝科技大學擔任助理教授，不過教職工作月收入約22Ｋ，與過去演藝收入相差甚遠。為累積學術資歷，她拚命念到台藝大戲劇研究所，至今助學貸款近30萬，「中間好幾次撐不下去，指導教授非常嚴格，有時被罵到信心都沒了，壓力大到做惡夢，但我告訴自己不能辜負教授的期待」。

她與司馬三三家住的近，「三三姊知道我現在比較困難又怕我餓著，常約我一起吃飯，像媽媽一樣疼我，讓我很感動。她也帶我進入藝術領域，她覺得我有這方面天份，帶著我參加各種聯合展覽，演藝圈這樣的前輩不多，她跟我說了很多從小到大辛苦過程，讓我覺得我更要加油，她常告訴我『現在是苦，但撐過了就是妳的』，她的話就像一股力量支撐著我」。

姚采穎說，司馬三三常對她耳提面命，「現在能被念是件幸福的事，她看我很不會收納和整理，教我如何把行李精簡化，生活上給我很多教導」。司馬三三幾年前罹患乳癌，現在恢復良好，「三三姊樂觀抗癌態度更鼓舞我，除了碩士論文，也建議我把國畫和時尚結合，創造自己獨特風格，和我分享許多繪畫素材，訓練我在繪畫上的觀察力」。

姚采穎說，「人生第一次感覺到每天被時間追著跑，擔心時間不夠用，我不想辜負別人的期許，所以我在學校的教職和論文同時進行，大半年來閉關沒接任何工作」。她一直以來有心臟及甲狀腺低下的多年慢性病，換氣過度則會全身顫抖、痙攣，也有嚴重過敏及腸沾黏，「這些都和自律神經失調有關係，所以保持身心健康很重要，這幾天因為感冒引起淋巴腫，醫生說要多休息免疫系統才會正常」。

個性念舊的姚采穎，談感情也有情有義，她曾到台北監獄探望前男友苑汝琦，偶爾會通信互相鼓勵；前年和她分手的段鈞豪已結婚，2人至今也還是臉書上朋友，他今年入圍金馬獎男配角，她大方獻上祝福。現在她身邊「護花使者」多，除了有高大帥氣的高中學長，也有留美博士追求，她坦言認識不少教育界高知識分子，不過現階段最重要目標是拿到碩士文憑，感情看緣份，至於結婚，當然更不在她的選項內。

(中時 )