部分民宅內部幾乎付之一炬。(翻攝照片，曹婷婷台南傳真)

台南市歸仁區仁愛六街旁22日下午一處工寮火警，這把火殃及緊鄰10戶住宅，燒了2個多小時才控制火勢，所幸無人傷亡，由於部分房屋受損嚴重，且火場仍待明天鑑定起火原因，加上台電基於安全也採取斷電措施，受災戶暫時面臨無家可歸，歸仁區公所晚間緊急安置措施，其中2戶自行到親友家避難，8戶中共21人安置於徠歸仁飯店、青森商旅8人。

台南市消防局今天下午1時25分獲報歸仁區一處工寮起火，陸續派遣19車41人前往灌救，由於火勢猛烈，警消抵達時，發現工寮已延燒鄰近一棟透天厝民宅，火速拉水線灌救，不過，因為整排透天厝均為3層樓住宅，而且都是鐵皮加蓋形式，火勢迅速延燒，一共殃及10戶民宅，火勢直到下午3時38分完全撲滅。

台南市消防局統計，這場火場面積約710平方公尺，一共10戶民宅遭殃，由於部分房屋受損嚴重，造成住戶暫時無家可歸，歸仁區公所下午隨即派員訪視關懷，並啟動收容機制，總計安置於徠歸仁飯店有21人，青森商旅有8人。

(中時 )