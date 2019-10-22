陳同佳明天即將獲釋，陸委會傍晚說要派警方赴港帶人，就遭到香港律政司火速拒絕。行政院副院長陳其邁晚間在臉書表示，會出現「香港不辦 台灣辦」轉折，是行政院長蘇貞昌指示成立跨部會的專案小組，今天中午他召開專案小組會議，決定派檢警人員前往香港將犯嫌及事證帶回。

陳其邁說，針對香港人陳同佳在台灣境內涉嫌殺害同行港籍女性友人一事，香港政府至今多次公開表示無意受理，我方深感遺憾。為實現司法正義，蘇揆指示成立跨部會的專案小組，今天中午他召開專案小組會議，決定派檢警人員前往香港將犯嫌及事證帶回。

陳其邁並說，我方也正式向香港政府致函，希望香港政府依先前公開承諾提供合法協助。提供相關在港卷證資訊，例如認罪書、庭訊口供等，並讓我方赴港人員攜回。並希望香港政府協助我方赴港人員確認犯嫌身分及帶回，勿使重案犯嫌逍遙法外。

他表示，陳同佳案發生以來，台灣政府立場就是伸張公義，早日還給被害家屬公道，相信這也是台港兩地民眾的期待。希望香港政府能夠盡速正面回應，讓本案能夠圓滿解決。陳其邁發文時，香港律政司已拒絕陸委會的要求，但陳其邁似乎還不知情。

(中時 )