嘉義傾聽之旅 獨家直擊..韓國瑜手破皮、鞋擠掉 （影/中天新聞）

韓國瑜傾聽之旅來到第三天，周二在嘉義，一整天就橫跨7個鄉鎮，走9個點。嘉義民眾看到韓國瑜來了超熱情，有婆婆媽媽緊抓著他的手，一路握手下來，韓國瑜被鏡頭直擊，不只手破皮滲血，連皮鞋都被擠掉，連鞋都來不及穿好就踩著鞋跟上台致詞。

國民黨總統參選人今天走訪嘉義縣海線多個鄉鎮市，中午至朴子配天宮參拜後，即前往東石漁人碼頭，搭觀光膠筏到離岸邊約百公尺的內海採鮮蚵。

韓國瑜在參訪行程中，與熱情的民眾握手時被抓傷右手大拇指，中天新聞拍到許多民眾看到韓國瑜時，就是要趁機緊抓著他的手不放。媒體直擊韓國瑜手指還因此破皮流血，但他覺得沒關係，貼上OK蹦之後繼續回應熱情的民眾。

韓國瑜就是這樣一路被擠上台，仔細一看，韓國瑜似乎是來不及穿好鞋，就這樣腳跟踩在鞋子上開始致詞。影片一出，許多網友看了紛紛回應「天啊，嘉義人真的好熱情」、「請大家愛護韓國瑜，熱情可以，但請不要傷到他！拜託」、「輕輕擊掌✋代替握手」、「看了韓市長的鞋子，我笑了，這真的是庶民總統的典範，太親民了」。

許多民眾看到韓國瑜時，就是要趁機緊抓著他的手不放。（圖/中天新聞）

(中時電子報)