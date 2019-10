90年代男孩團體始祖新好男孩(Backstreet Boys)睽違4年再度來台,22日晚間8點於南港展覽館開唱,在〈I Wanna Be With You〉開場下,44歲的布萊恩萊特爾(Brian Littrell)率領團員奮力唱跳,3首歌結束後擦了擦汗用中文大聲喊著「晚安」,並問台下「有買我們的新專輯嗎」、「誰是26年的鐵粉」?還擺出逗趣表情賣萌,拉近與年輕粉絲的距離。

39歲的尼克卡特(Nick Carter)也與豪兒多羅夫(Howie Dorough)、A·J·麥克林(A.J. McLean)與凱文理察森(Kevin Richardson)等晉升大叔的成員們一起重現懷舊舞步,踱步、深蹲跳、回眸一笑,搭配招牌手勢、組合走位,都讓粉絲回想起青春年歲。尼克感性問粉絲:「知道為什麼我們在這裡嗎?因為你們真的太棒了!」

唱到中場凱文與A.J.在舞台上演「更衣秀」,搬出屏風讓兩人直接換衣,情緒超嗨的凱文甚至直接放送脫下的四角內褲,在屏風外甩啊甩然後拋到台下,原汁原味回饋粉絲。

新好男孩成軍26年,自90年代稱霸西洋樂壇至今,全球專輯銷量突破1億3000萬。這次演唱會是近18年來最大型的巡演,〈I Want It That Way〉、〈Everybody(Backstreet’s Back)〉、〈Shape Of My Heart〉等經典曲目全都沒少。他們以〈Don’t Go Breaking My Heart〉、〈Larger Than Life〉兩首安可曲作結,27首精彩演出賣票9成、吸金4000萬,近萬名歌迷一起在新好男孩的歌聲中喚回青春回憶,也再度印證了新好男孩的不老神話。

