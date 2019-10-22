90年代男孩團體始祖新好男孩（Backstreet Boys）睽違4年再度來台，22日晚間8點於南港展覽館開唱，在〈I Wanna Be With You〉開場下，44歲的布萊恩萊特爾（Brian Littrell）率領團員奮力唱跳，3首歌結束後擦了擦汗用中文大聲喊著「晚安」，並問台下「有買我們的新專輯嗎」、「誰是26年的鐵粉」？還擺出逗趣表情賣萌，拉近與年輕粉絲的距離。

布萊恩萊特兒奮力唱跳。（盧禕祺攝）

39歲的尼克卡特（Nick Carter）也與豪兒多羅夫（Howie Dorough）、A·J·麥克林（A.J. McLean）與凱文理察森（Kevin Richardson）等晉升大叔的成員們一起重現懷舊舞步，踱步、深蹲跳、回眸一笑，搭配招牌手勢、組合走位，都讓粉絲回想起青春年歲。尼克感性問粉絲：「知道為什麼我們在這裡嗎？因為你們真的太棒了！」

尼克卡特帥度不減當年。（盧禕祺攝）

唱到中場凱文與A.J.在舞台上演「更衣秀」，搬出屏風讓兩人直接換衣，情緒超嗨的凱文甚至直接放送脫下的四角內褲，在屏風外甩啊甩然後拋到台下，原汁原味回饋粉絲。

新好男孩在台上重現經典舞步。（盧禕祺攝）

新好男孩成軍26年，自90年代稱霸西洋樂壇至今，全球專輯銷量突破1億3000萬。這次演唱會是近18年來最大型的巡演，〈I Want It That Way〉、〈Everybody（Backstreet’s Back）〉、〈Shape Of My Heart〉等經典曲目全都沒少。他們以〈Don’t Go Breaking My Heart〉、〈Larger Than Life〉兩首安可曲作結，27首精彩演出賣票9成、吸金4000萬，近萬名歌迷一起在新好男孩的歌聲中喚回青春回憶，也再度印證了新好男孩的不老神話。

新好男孩在台上重現經典舞步。（盧禕祺攝）

(中時 )