丟臉到極點。國防部一名上校竟然在松山機場發酒瘋，險些引起松山機場維安疑慮。國防部戰規司上校嚴仲康，今天晚間10點半左右，疑似從外地渾身酒氣搭機返回台北松山機場，但下機後竟然在機場大廳發起酒瘋，在大廳與門口咆哮，同時還摔玻璃酒瓶。引起機場內旅客一陣緊張，航警局獲報後立刻派員前往處理，期間雙方還爆發肢體衝突，最後嚴仲康遭到壓制，目前剛被帶回松山分局東社派出所進行偵訊。

據現場目擊者表示，嚴仲康在機場內疑似發酒瘋，不斷四處咆哮，讓不少旅可以為遇到緊急狀況，航警局也不敢大意，立刻派出員警，以及轄區松山分局員警前往處置，但嚴員似乎整個喝到茫，不知自己身在何處，不時還與員警發生肢體衝突，最後遭到壓制帶回。

員警清查身分後，赫然發現他身上帶著國防部識別證，經向國防部查證，確認他是服務於戰規司的上校嚴仲康，因此也立即通報國防部處理。

據了解，嚴仲康上校目前在國防部戰規司內服役，平時職司作戰計畫，屬於相當重要職務，據相關同仁表示，他平時看不出有會有失控的狀況，至於發生原因為何?目前警方也還在了解，據悉國防部已經派人前往處理。

(中時電子報)