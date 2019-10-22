日皇德仁今年5月即位，22日正式舉行登基大典「即位禮正殿之儀」，向國內外宣告即位，晚間並與皇后雅子一起在皇宮舉行盛大的晚宴「饗宴之儀」，宴請到場觀禮的約400名海外貴賓。

日皇夫婦22日晚間換下即位儀式上穿的日本傳統服飾，德仁改穿燕尾服，佩戴最高位階的大勳位菊花章頸飾，雅子則身穿白色領部滾花邊的長禮服，佩戴傳自太上皇后的皇冠頭飾及勳章。

日皇德仁夫婦22日晚間在皇宮舉行即位慶祝晚宴，以秋季時令和食款待外賓。(美聯社)

「饗宴之儀」是國事行為，為天皇即位禮之一，將分4次舉行。日皇夫婦於晚間7時20分先在舉行即位儀式的宮殿「竹之間」一一接受外國元首和皇族等賓客的祝賀，約1小時後到皇宮「豐明殿」主持慶祝晚宴。

「即位禮正殿之儀」時德仁登上的「高御座」及雅子登上的「御帳台」還擺在「竹之間」供賓客參觀、拍照留念。「饗宴之儀」上還由宮內廳的樂師表演和上皇明仁登基時同樣的傳統雅樂樂曲「太平樂」。

這次「饗宴之儀」的菜單也和前次上皇即位時一樣採用和食，採用包括松茸、栗子等秋天當季食材，共出9道菜。貴賓用餐結束後再移至「春秋之間」喝酒、咖啡等繼續交流，一直到晚間10時50分才結束。

(中時電子報)