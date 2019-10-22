拿周邊商品。TVBS提供

修杰楷、林予晞參加東京國際影視展。TVBS提供

TVBS《天堂的微笑》男女主角修杰楷與林予晞22日出席2019年「東京國際影視展」TIFFCOM記者會宣傳新戲，2人未到名氣先到，當地許多媒體、雜誌邀約受訪，讓他們相當雀躍。

兩人一下飛機把握時間各自採購，平常不太進食、被稱「仙女」的林予晞，到東京後大開吃戒連吃4餐，包括漢堡、富田沾麵、蛋糕、超市小吃(豆皮、泡麵…等)。有相機魂的她，也趁此行特地到二手相機店比價買相機，修杰楷則是不忘幫2個女兒精心挑選萬聖節的裝扮服飾及佈置家裡的飾品。

劇中2人飾演恩愛夫妻，試片播出後，日本媒體問及2人的好默契如何培養？修杰楷表示：「我會抓演員們來我房間讀本及溝通，在那過程中可以與大家培養良好感情及默契。」林予晞笑說：「我到他房間讀本，他會主動把門打開，這個動作很紳士、很加分，也讓人很信任。」

被日媒訪問過程，林予晞又驚又喜：「以前很愛看日劇，能夠在日本看到的戲劇節目，代表有一定的品質及水準，希望能藉由這樣的知名度，讓日本人更多認識《天堂》，也希望能多方和影視及攝影合作，這次來到日本真的讓我受寵若驚。」

《天堂的微笑》首播收視告捷，目標受眾25至49歲女性收視率達0.70，收視最高點0.95就落在女主角趙承舒（林予晞 飾）在醫院門口遇到何潤東的片段，何潤東以《翻牆的記憶》劇中角色高毅(高浩生)身分客串，令網友驚艷。

此次《天堂的微笑》集結多部TVBS歷年來戲劇作品中的經典角色回娘家客串「片尾彩蛋」，除了已登場的何潤東，緊接著還有實力派演員包括林心如、柯有倫、六月、陳庭妮、鄒承恩、梁舒涵、潘慧如、王家梁等，所有角色會與《天堂》劇情相互連結。

《天堂的微笑》網路聲量高，合作播出平台愛奇藝台灣站上線短短1天，觀看次數即衝破159萬次。批踢踢台劇版火速被推爆，網友普遍認為《天堂》探討的生離死別議題貼近生活，當一個家庭有家人罹患重症後，擔負照顧責任的親友同樣煎熬，希望藉由動人劇情帶給有相同經驗的觀眾正能量，向所有生命鬥士致敬，隨著第2與第3集劇情的快速推進，收視率也可望持續看漲。

(中時 )