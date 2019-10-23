一名男網友在臉書「靠北性事3.0」透露，5年前就讀國二時，看A片DIY被姊姊發現，姊姊說了一句：「下次要鎖門」，轉身就走，原以為會成為日後被挖苦的話題，沒想到竟是夢魘的開始。

原PO說，被發現DIY那天，爸媽二度蜜月不在家，只留他與姊姊看家，某天姊姊失戀在家裡喝酒，不但強迫他陪喝酒，還威脅如果不從，就把他自慰的事情說出去，害他無奈答應。

後來他酒喝太多頭痛，默默爬上床，沒想到姊姊竟然跟著上床，強吻他，還喊著前男友的名字，加上自己也勃起，兩人就這樣發生性行為，一直到高中畢業之前，只要家中剩他們兩人，「我都成為姊姊的性發洩的對象」。

原PO長期淪為姊姊性奴後， 上大學時不顧家人反對，半工半讀在外租屋，後來遇到喜歡的女生，但每當想與對方發生性行為時，就會想起與姊姊的那段回憶，後來為了讓自己回歸正常，還去找心理醫師治療。

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(中時電子報)