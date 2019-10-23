泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）7月才冊封34歲少將詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為妃子，是泰王睽違80多年來首度納妃，21日泰國王宮突然宣布詩妮娜對國王不忠，撤銷她所有軍銜和妃子頭銜，王宮官網上一系列王妃與國王的放閃照也在一夕之間全部下架，疑似詩妮娜個人官方Instagram帳號也一夜關閉，值得注意的是，IG最後一篇發文還在稱讚詩妮娜在各方面都展現了對國王的忠誠。

7月28日泰王瓦吉拉隆功67歲生日當天，詩妮娜受封為王妃，是泰國1932年立憲以來王室首度冊妃，隔月26日，泰國王室宮務處官網突然放上一系列詩妮娜著軍裝持步槍、或是著小可愛開飛機的照片，當中也不乏與瓦吉拉隆功的放閃合照，總計超過60張，引起轟動，官網一度當機，由於泰國嚴格控管媒體報導王室新聞，對國王感情生活相當關注的泰國民眾對這位王室新成員也相當好奇。

沒想到才新婚3月，詩妮娜就被拔除軍銜、王室頭銜，泰王親自署名的公報指責她一心意想稱后，「用盡各種辦法施壓、阻止」王后蘇堤達（Queen Suthida）登上后位，受封妃子後仍「心生憤恨、不知感恩」，更試圖與王后平起平坐，違抗國王王后、對國王不忠，行為舉止失格，因此被撤銷頭銜。

路透社報導，王宮宣布撤銷詩妮娜頭銜時，官網上有關詩妮娜的美照及放閃照也在一夕之間全部下架，一個以她的名字開設、但是未經證實是否為官方的IG帳號也被關閉。報導說，這個IG最近一則貼文還在讚頌詩妮娜對國王的忠誠，貼文指出：「詩妮娜王妃不論在身體、心理、智慧上都傾盡全力，實現泰王的意志，減輕他改善人民生活的責任。」另外觀察泰國王室官方IG帳號，7天前還有詩妮娜出席民間志工活動的照片，14日還有一則貼文宣布她將擔任一場冬季節慶的規劃人。

在 Instagram 查看這則貼文 Royal World Thailand 🇹🇭（@royalworldthailand）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 15 日 上午 4:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Royal World Thailand 🇹🇭（@royalworldthailand）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 14 日 上午 7:27 張貼

公報上並未詳細說明詩妮娜究竟做了什麼事，讓泰王瓦吉拉隆功徹底對她改觀，因此實情如何不得而知，不過網路上有傳聞指，詩妮娜不受宮中人士歡迎，特別是那些不支持國王封妃的人士，他們藉著製造事端企圖摧毀她，而事端很可能是王后、王妃爭奪陪同泰王出席皇家船艦遊行（Royal Barge Procession）而起。由於這些消息都未獲得官方證實，媒體也未報導，因此無從得知消息是否屬實。皇家船艦遊行原訂於24日舉行，日前因故延後。

不過法新社引述泰國納黎萱大學（Naresuan University）專家錢伯斯（Paul Chambers）分析指出，詩妮娜迅速崛起又瞬間隕落，是泰王想要彰顯自己大權在握，不會容許王室分裂；專門評論泰國時事的英國評論家馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，瓦吉拉隆功罕見納妃，公開力行一夫多妻制，展現了他想要恢復過去泰國王室絕對君主制的企圖。

Here's my recent article for the @SEA_GLOBE on why Vajiralongkorn was sending a political signal by making Koi his consort.



By destroying her he is also sending a signal. He is showing he has absolute power over the life of everybody in Thailand. https://t.co/gQGbveRMkm — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) October 21, 2019

(中時電子報)