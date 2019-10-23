「館長」陳之漢昨晚在直播開譙PTT網友，為什麼呢？原來他不滿被PTT網友批評是風向仔，「我是風向仔？我是風向仔？X你娘勒，我做對的事情，我是風向仔？那你他媽全家死光！我真的很不高興。」

館長被批風向仔怒了，在直播中透露他最近在觀察論壇、或是相關新聞下的留言，「我個人就是覺得，我也不知道你們是不是台灣人啊，身為一個台灣人你們還這真他X有臉講出這狗話，我幫助這個國家我風向仔嗎？」

同時館長也在直播中回應與金剛刀恩怨事件，要網友不要再提此事，因為他該講的都講了，也沒義務要幫任何人炒作，而談起他與議員詹江村、公民老師羅文等人的糾紛，更有感而發地稱「我只能跟各位講啦，阿共把這個手伸進來伸的很深，幾乎很多台灣人都聽命於他，要對付我，一定有利可圖嘛！」

不過他會繼續做愛國的事，努力賺錢，並繼續把錢砸在國家上面，還要網友別拿他跟一根狗爛毛比，那個不能比的。

(中時電子報)