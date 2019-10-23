屏東縣7所國小師生，將募集的集愛袋送到創世屏東分院，號召社會大眾攜手做公益，為創世第30屆寒士吃飽30尾牙活動開跑暖身。（潘建志攝）

屏東縣7所國小師生22日齊聚創世基金會屏東分院，將募集的集愛袋排成大愛，象徵每個人小小的付出可以匯集成大愛；學生們也以萬聖節變裝秀，喊出「不給集愛袋就搗蛋！」的口號，號召社會大眾一起攜手做公益，為創世第30屆寒士吃飽30尾牙活動開跑暖身。

屏東縣目前有63所學校參與創世的集愛袋活動，學生們將多餘的零用錢放在集愛袋中送到創世，幫助清寒人士有一餐豐盛的尾牙可吃。包括仁愛、民和、崇蘭、歸來、復興、公館、鶴聲7所國的校長、主任及師生，22日齊聚創世屏東分院。

歸來國小校長王錦裕說，今年是創世第30年舉辦「寒士吃飽尾牙」活動，學校本是培養學生愛人愛己、分享幸福到場域，因此鼓勵全校師生參與集愛袋活動，用零錢幫助寒士吃尾牙，具有正面的教育意義，也很感謝家長的支持。

屏東分院長林艾樺表示，屏東創世去年尾牙活動席開70桌，今年擴大舉辦，將於明年1月19日在臺糖旁籃球場席開100桌，除了邀請寒士、街友、獨居長輩、清寒單媽外，今年還特別邀請清寒學子一同來享用。

今年光清寒學生就邀請250人，因此桌數增加，也呼籲民眾支持，一起送愛，讓弱勢族群在過年前得到溫暖和祝福。愛心專線：08-721-0038分機9。

(中時 )