美國國務卿蓬佩奧今天重話批評中國，不只再稱中國為「戰略競爭對手」，還指控北京用脅迫與貪污治國。蓬佩奧表示，美國過去針對中國所帶來挑戰做得不夠多，盼現在世界能意識到風險。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）為期3天的年度「總統俱樂部」（President's Club）會議，在昨天揭開序幕。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天受邀在會議第2天，以「川普政府外交：不為人知的故事」為題進行演說，並與前國務院助卿赫姆斯（Kim Holmes）對話。

蓬佩奧在致詞時表示，協助其他國家認清世界真相，是他身為美國首席外交官的責任。他指出，該被說出的真相不少，其中包含伊朗是侵略者不是受害國、靠失敗策略無法說服北韓領導人金正恩放棄核武、以及在委內瑞拉恢復民主符合西半球利益等。

除此之外，蓬佩奧也舉中國為其中一個例子。蓬佩奧說：「真相是，中國充其量就是使用脅迫、貪污當治國工具的戰略競爭對手。」

針對中國在全球的野心，蓬佩奧表示，美方說服日本、澳洲及印度，在沈寂9年之後再度展開「四方安全對話」（The Quad），該對話對未來努力十分重要，能確保中國在世界上只保有「適當的位置」。

蓬佩奧說，他常提醒與他會晤的國家領袖，美國在911攻擊事件後，花費相當多資源對抗恐怖主義，且得到十分不錯成果。他強調，外界雖不該對極端伊斯蘭恐怖主義威脅因此鬆懈，「但世界今天所面對的巨大挑戰，已與之不同或至少有所增添」。

蓬佩奧指出，對於在中國發生的改變，美國長時間沒有採取作為，也做得遠遠不夠。不過，他表示，美方現在將眼前挑戰看得非常清楚，並希望歐洲及其他世界國家，也能了解相關風險。

蓬佩奧呼籲，各國須站在同一陣線，以確保世界該有一套規則、標準及自由經貿的認知與中心原則，能在下一個世紀持續「作為鞏固世界的基礎」。

(中央社)