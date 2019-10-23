英國國會今天表決政府針對脫歐提出的緊湊時程表，結果以322對308票否決這項動議，為英國能否在10月31日的期限前脫歐投下變數。

英國國會今天進行2項重要表決，先以329對299票二讀通過首相強生（Boris Johnson）的「退出協議法案」（Withdrawal Agreement Bill），但這只是脫歐法案過關第一步，國會隨後再針對強生政府提出的緊湊立法時程動議表決，但結果以322對308票，否決政府希望3天內讓該法案在國會通過的時間表。

強生表示，若國會拖延不通過他的脫歐相關法案，他將放棄爭取國會批准與歐盟達成的脫歐協議，並轉而推動提前大選。

今天的投票結果顯示，英國國會下議院議員都希望有更多時間審議複雜的脫歐立法問題。現在幾可確定，強生無法如願在10月31日讓英國在有協議下脫歐。接下來將面臨兩個選擇，一是多給議員至少數周時間審議脫歐法案，二是推動提前大選，但先決條件還是歐盟先要同意英國延期脫歐。

歐盟各國領導人近日則將決定是否同意延後脫歐期限。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）正針對英國先前提出將脫歐期限延後至2020年1月31日的請求諮詢27個會員國領袖，將在「未來幾天」做出決定。

若這次歐盟領導人對英國脫歐延期達成共識，將是第3度延期。

(中時電子報)