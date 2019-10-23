美中可望簽第一階段貿易協議 國際油價上揚 07:182019/10/23 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受美中可望在下月簽署第一階段貿易協議的樂觀氣氛激勵，國際油價今天上揚。 紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上揚1.6%，來到每桶54.16美元。 倫敦北海布倫特原油12月交割價上揚1.3%，來到每桶59.70美元。 美國總統川普昨天再次表示，希望能與中國國家主席習近平簽署第一階段美中貿易協議，他並說中國已經開始依承諾採購農產品，而更廣泛承諾的第一部分也大致底定。 川普在白宮表示，「我想我們可以和中國就第一階段協議簽署完整的文件」，雙方將接著進入下個階段。 (中央社) #第一 #階段 #上揚 #協議 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 才被讚忠貞 泰超美貴妃一夜成棄婦 - 國際 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 影》泰王梅開四度！空姐趴地變王后 - 國際 泰王放閃 新妃穿小可愛開飛機辣照瘋傳 - 國際 控陸用脅迫貪污治國 蓬佩奧再指北京是競爭對手 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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