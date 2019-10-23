受美中可望在下月簽署第一階段貿易協議的樂觀氣氛激勵，國際油價今天上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上揚1.6%，來到每桶54.16美元。

倫敦北海布倫特原油12月交割價上揚1.3%，來到每桶59.70美元。

美國總統川普昨天再次表示，希望能與中國國家主席習近平簽署第一階段美中貿易協議，他並說中國已經開始依承諾採購農產品，而更廣泛承諾的第一部分也大致底定。

川普在白宮表示，「我想我們可以和中國就第一階段協議簽署完整的文件」，雙方將接著進入下個階段。

(中央社)