小禎和李進良12年婚姻風波不斷。(圖／本報系資料照)

小禎和李進良12年婚姻風波不斷，後因為女兒Emma努力修復關係，不過現爆出小禎早和「壁紙小開」丁春霆過著同居般生活，但她卻始終稱對方是好友，就是因為身分證配偶欄仍是李進良。

據《鏡週刊》報導，小禎和丁春霆被拍到一起搭小黃回女方家，小禎似乎開酒戒，腳步有點踉蹌，身旁丁春霆趕緊上前攙扶，舉止親暱，直到隔天丁春霆才換了套衣服現身，準備去上班，看來女方家已有他的換洗衣物，頗有同居的節奏，據悉，丁春霆極積追愛，常到小禎家約會，還把小禎像公主般接送，讓Emma也漸漸接受這個「新叔叔」。

不過小禎礙於身分證配偶欄還是李進良，加上宗教關係，所以剛開始不能高調認愛，對此，閨密佩甄表示不太清楚，「感情的事真的很難說，就先當朋友」，只要小禎的決定她都祝福，另外，佩甄對丁春霆讚不絕口，透露對方很貼心，之前同遊越南，因為英文流利，都會充當翻譯或幫忙叫車，很樂意當大家的「工具人」。

(中時電子報)