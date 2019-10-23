網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜，以親民作風與草根形象，擁廣大「韓粉」支持者。日前韓下鄉造勢，有民眾上前遞陳情書，不但沒被隨扈架開，韓更親手接下還與陳情者熱情握手。畫面刊上網路，讓不少網友感動，認為與現任總統蔡英文截然不同，大喊：「這才是我們心中苦民所苦的庶民總統！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「韓市長很親民的接受陳請書，很開心有跟市長握到手，我可沒拉韓市民的手哦！」文章一出，獲得破1000個讚，迴響熱烈。

其他網友紛紛回應：「親民！愛民！傾聽！」「一樣是陳情，為何韓國瑜就能親切接受……蔡英文的隨扈就把人架走，到底誰才是民主？」「好照片」、「遇到小菸馬上拖走」、「別人找錯小英結果是被架走抬走，唯一支持的韓國瑜才是我們的總統啊」、「庶民起義，團結勝利，團結就是力量，團隊運作，大家不再孤單寂寞！當我們人數越多力量就越大，力量越大可以做的事情越多，心頭拿穩，腳步站定，庶民加油，全力支持韓國瑜市長」。

(中時電子報)