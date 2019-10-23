國民黨總統候選人韓國瑜全心投入大選後，開始下鄉全台跑透透，這2天有媒體報導傳出，韓國瑜全國競總將在11月9日成立，但經國民黨支持者和媒體踴躍詢問競辦後。國民黨則回應表示，消息是誤傳，關於成立時間還未確定。

據自由19日報導，韓設在高雄市的全國競選總部規劃於11月9日正式開張，目前競選組織架構的3大巨頭，全國競選總部主委、全國後援總會長、全國顧問團總團長規劃分別由前黨主席連戰、前黨主席吳伯雄以及前副主席林豐正擔任。至今為止，連戰、林豐正已點頭首肯加入前述職務，惟吳伯雄尚未正式回應。

據《聯合》22日報導，對於韓國瑜競總傳言在11月9日成立，「國民黨回應，消息是誤傳，關於成立時間還未確定。成立時間還在規畫中」。

PTT網友們對此則認為，「趕快宣布，我要安排行程」、「11月精彩喔」、「終於要來了嗎？」。但也有網友嘲諷，「準備換魚，果凍要出來了」、「郭在牛棚練球了」。

(中時電子報)