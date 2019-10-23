港女箱屍命案兇嫌陳同佳今天早上9時出獄，他目前被我移民署註記為「不核發登機證」，禁止國籍航空公司搭載他，但據了解，今早長榮航空香港飛台班機的旅客名單竟有「陳同佳」，對此，長榮航空表示，依規定不能洩漏旅客資料。

政府髮夾彎 願赴港帶回陳同佳
馬批綠荒腔走板 柯附議假鬼假怪
台港若簽互助 將陷自我矮化

(中時電子報)

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