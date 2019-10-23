詭異！長榮今早香港飛台班機名單竟有「陳同佳」 07:592019/10/23 中時電子報 許立穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 詭異！長榮今早香港飛台班機名單竟有「陳同佳」。（摘自中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 港女箱屍命案兇嫌陳同佳今天早上9時出獄，他目前被我移民署註記為「不核發登機證」，禁止國籍航空公司搭載他，但據了解，今早長榮航空香港飛台班機的旅客名單竟有「陳同佳」，對此，長榮航空表示，依規定不能洩漏旅客資料。 政府髮夾彎 願赴港帶回陳同佳 馬批綠荒腔走板 柯附議假鬼假怪 台港若簽互助 將陷自我矮化 (中時電子報) #陳同佳 #名單 #長榮 #旅客 #長榮航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 徐國勇：陳同佳若現身台灣逮捕抓人 網友狂噓 16:362019/10/21 政治 蔡政府指控陳同佳被自首 范世平轟：怎不讓陳來台揭發林鄭？ 11:532019/10/22 政治 陳同佳是否「被自首」 陸媒：讓他去台灣說 12:222019/10/22 兩岸 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 頂長榮光環！長汎明年營收 挑戰40億元 19:452019/10/22 財經 港官員籲台 政治勿凌駕法治公義 04:092019/10/23 焦點新聞 范世平轟 怎不讓陳來台揭發林鄭 01:162019/10/23 兩岸要聞 陳同佳比木馬還恐怖嗎 04:102019/10/23 時論廣場 生活熱門新聞 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 台中當地人大推：這夜市好吃完勝逢甲 - 生活 台灣最廢城市在哪？答案笑翻網友 - 生活 詭異！長榮今早香港飛台班機名單竟有「陳同佳」 - 生活 甜美正妹衣服一脫 大肌肌跑出來 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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