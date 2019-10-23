國民黨總統參選人韓國瑜昨持續在綠營票倉嘉義縣走訪拜廟，所地之處受到許多歡迎，可見其人氣高。然而，這幾天傳出許多民眾喊話要投給韓國瑜的心聲，國民黨嘉義縣議員李國勝認為，農漁民不滿民進黨長期執政騙選票，因而改挺會做事的韓國瑜。

韓國瑜前天到嘉義縣新港奉天宮，有名在地老農李政雄力挺，他說民進黨讓他失望，「這一次我要投給韓國瑜」。此外，韓國瑜昨天到嘉義縣六腳鄉崩山社區與長輩一起午餐，有名8旬翁李成表示，民進黨盤據這裡太久，很多人敢怒不敢言，而國民黨以前推出的人讓民眾沒動力投票，「但韓國瑜不同，他讓大家有動力去支持」。據中評社報導，李國勝認為，嘉義縣農漁民已經受不了民進黨執政騙選票，沒照顧好農漁民，改挺會做事的韓國瑜來幫他們。

據報導指出，李國勝說嘉義縣過去許多在地農、漁民也是支持民進黨，但蔡政府執政後，包括水果外銷、養殖漁業和漁產外銷等方面都讓農漁民權益受損。其中兩岸關係急凍，漁民失去龐大的大陸市場通路，養殖漁產價格因此下跌，影響生計。他認為從嘉義區漁會主動張貼支持韓國瑜的大字標語就可看出，嘉義縣農漁民已經受不了民進黨了。

(中時電子報)