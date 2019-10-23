戲劇男神李國毅（33歲）入行13年，始終保持著高人氣，拍戲和代言早讓他賺飽飽。日前本刊獲報李國毅買房，經過數周的觀察，發現他的新家是位於在新北市新莊副都心的高級豪宅，更捕捉到他帶著情纏15年、大他3歲的女友甘煖琳（橘子），兩人一起外帶雞肉飯回家，更在大街上甜蜜牽手、依偎，小倆口看來頗有準備成家的節奏。

CTWANT 封面故事》李國毅豪宅等女主人 打包15年女友吃雞

10月5日下午5點，剛結束代言活動的李國毅，在十多名粉絲的簇擁下，坐上保母車到髮廊換裝，隨後又搭著保母車，到新北市新莊副都心一處豪宅社區。下車時，他戴上帽子和口罩遮掩，抱著紙箱進入大樓。

結束活動後，李國毅被許多熱情粉絲包圍拍照。（圖／攝影組）

返家換裝的李國毅，戴上口罩和帽子，邊滑手機邊等人。（圖／攝影組）

據了解，此處正是李國毅購入的新居，該建案主打「與涵碧樓同等級」的飯店式管理，只規畫80至150坪的大坪數，每坪均價約新台幣70萬元。若以80坪計算，最少也要花費5千萬元以上，但以李國毅的吸金功力，絕對不是負擔，與他占地600坪的新北市泰山區老家相比，更是小巫見大巫。

李國毅先是坐進副駕駛座，不久就和女友換手開車。（圖／攝影組）

回新家休息一個小時後，李國毅換了短褲與拖鞋出門，獨自站在路邊東張西望，看似在等人；不久，一台綠色MINI轎車緩緩駛來，李國毅迅速坐進副駕駛座。開了一小段路後，車子忽然停下，李國毅一下車，就快步走向駕駛座接手開車，原先的駕駛則移到副駕駛座，隱約可見是位綁著馬尾的女子。

車子接著開到一公里多外的巷子，李國毅與馬尾女一同下車，走到小吃店外帶點餐；等待的過程中，兩人不斷交談，顯然很有話聊。相較於李國毅戴起口罩遮遮掩掩，馬尾女顯得大方許多，本刊記者仔細一看，原來她就是與李國毅情纏15年的女友橘子。

買好餐點後，李國毅右手提著食物，左手熟練地牽起橘子，動作一氣呵成。走著走著，換橘子勾緊李國毅的手，親密地依偎在他身邊，看來相戀多年的他們，儘管曾經分合，如今感情已相當堅定。小倆口甜蜜地回到車上，李國毅便一路順暢地開回他的新居。

李國毅很自然地牽起女友的手，一同返回新莊住家。（圖／攝影組）

兩人回家約一個半小時後，晚間8點47分，同一台綠色MINI轎車駛出該豪宅，接著開上高速公路南下，車內只有看似橘子一人。9點半左右，車子開到新竹縣湖口鄉，橘子將車停妥後便獨自返家。據本刊記者觀察，李國毅也常開著這輛MINI轎車，往返新莊豪宅與泰山老家，可見兩人的感情已到不分你我的程度。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)