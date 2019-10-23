2019.10.22新聞深喉嚨 綠對得起異鄉冤魂 拒殺人兇手伏法 只怕芒果被退貨？

國民黨總統參選人韓國瑜，雖屢在各家民調落後，卻在「街頭民調」大放異彩，下鄉造勢也場場爆滿。台北縣前縣長周錫瑋表示，韓已跨越「藍」成真正的「庶民」；韓的選舉更成「照妖鏡」，把各路妖怪都清楚照出，手拿照妖鏡的就是全國民眾。這2大現象，也反映韓在基層的實力與真正選情。

周錫瑋在《中天新聞》政論節目〈新聞深喉嚨〉表示，這場選舉很有趣，因為他觀察到2個現象。第一個，韓國瑜能夠跨越所謂「藍」的範圍，他已經變成真正的「庶民」；第二個，這次韓的選舉真的是個「照妖鏡」，把很多妖怪都照得很清楚，手拿照妖鏡的就是全國民眾，大家都很聰明、看得非常清楚。

周錫瑋警告，這些在政治打滾久的人，有時候自己講話要小心，因為一不小心就露了餡了！他們下鄉造勢就很清楚，過去南部深綠選區明明都不是國民黨的人，而且怎麼大家都這麼熱情？不僅韓國瑜到場大家熱情，就連到場前整個現場都很熱情。這些特點連他們自己輔選都感到很奇怪，也反映了人民心聲。

此外，周錫瑋也奉勸民進黨，應該看看「庶民開講」，看看如今庶民都在想什麼。本來他去參加庶民開講還擔心沒人，想不到竟有上萬的人！而且這些庶民不僅人多、熱情，還各個都迫不急待上台去幫韓國瑜講話，這些都是從過去國民黨候選人身上看不到的，顯見韓在基層的實力。

(中時電子報)