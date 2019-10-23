年代電視台和壹電視董事長練台生、三立電視台董事長林崑海與高雄建商「三地開發」董事長鍾嘉村，憑藉與綠營關係良好，不但合組土地開發公司，近年還在高雄四處獵地，伺機推動自辦重劃，大撈土地財。

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本刊掌握，高雄市「文山特區」內一塊一毛不值的變電所用地，被「三地開發」申請變更為市場用地，預計要蓋11樓的大型百貨商場，總價值預估逾百億。行政院長蘇貞昌宣布高鐵將延伸到屏東政策，也巧妙地替3人合組的「三禾資產公司」一件即將胎死腹中的投資案解套，這3位人稱「3劍客」的董仔，投資眼光實在有夠神！

10月17日當天，高雄市都發局收到一封經發局函文，內容指出「高雄市三民區公有市場興建暨經營計劃書」符合都市發展及經濟發展之需求，因此核可「變電所用地」變更為「市場用地」一案，申請人為鍾嘉村。

人稱海董的林崑海以媒綁政，與綠營關係良好，原本和陳菊也頗有交情，後來雙方在市長人選上意見分歧，因而產生嫌隙。（圖／報系資料庫）

本刊調查，鍾嘉村不但是高雄客運的董事長，也是「三地開發」的董事長，他和《三立》董事長林崑海，長期以來同為開疆闢地的生意伙伴，而兩人另外還有一位親密戰友，就是「三禾資產公司」董事長，同時也是《年代》、《壹電視》的董事長的練台生。據知情人士透露，他們猶如「3劍客」聯手在高雄四處獵地，再以變更地目的手法，轉手獲取數十倍甚至百倍的暴利。

一名房仲專家說，「高雄市三民區公有市場興建暨經營計劃書」是位於三民區澄東段的市場用地，其開發模式是採取「Build-Own-Operate」（新建、擁有、營運）進行，基地位於澄清路、文龍路口的6100坪土地，，將來計畫興建地上11層的百貨商場，裡面會有超市、商場、影城、宴會廳等。

高雄市都市發展局局長林裕益表示，「變電所用地」變更為「市場用地」，只需附帶條件及協議書規定，經過都委會審議，程序上應可過關。（圖／報系資料庫）

據悉，由高雄市政府經發局核可這起開發案後，交由都發局都審會委員審議，如果順利通過，預計明年上半年即可動工，施工期約3年，未來將成為高雄文山特區最大百貨市集，也會活絡周遭房市，房仲人士預估整體發展利潤將逾百億。

本刊記者致電「三禾資產公司」詢問相關回應，該公司人員直接回覆不予置評，隨即掛上電話，本刊另外致電「三地開發」，詢問最近該公司申請的幾筆土地變更案，是否確實？接電話小姐希望本刊留下聯絡方式，再針對問題回覆，不過直至截稿時間都未獲回電。（未完）（社會組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

獵地三劍客

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(中時電子報)