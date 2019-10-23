丟臉到極點。國防部一名上校竟然在松山機場捷運站發酒瘋，引起捷運站內一陣騷動。據了解，國防部戰規司上校嚴仲康，昨天晚間9點半左右，與友人在機場附近聚餐，結束後欲從松山機場搭捷運離去，但嚴姓上校竟然在捷運口與內發起酒瘋，在大廳與門口咆哮，同時還摔玻璃酒瓶。引起捷運站乘客一陣緊張，捷運警察警局獲報後立刻派員前往處理，期間該名上校與保全員還爆發肢體衝突，最後嚴仲康遭到保全與警方合力壓制，被帶回捷運警察隊進行偵訊。

據現場目擊者表示，嚴仲康在捷運外就開始疑似發酒瘋，不斷四處咆哮，讓不少旅可以為遇到緊急狀況，捷運保全局也不敢大意，立刻通知員警，以及捷運警察隊員警前往處置，但嚴員似乎整個喝到茫，不知自己身在何處，不時還與保全員發生拉扯肢體衝突，最後遭到壓制帶回。

員警清查身分後，赫然發現他身上帶著國防部識別證，經向國防部查證，確認他是服務於戰規司的上校嚴仲康，因此也立即通報國防部處理。

據了解，嚴仲康上校目前在國防部戰規司內服役，平時職司作戰計畫，屬於相當重要職務，據相關同仁表示，他平時看不出有會有失控的狀況，至於發生原因為何?目前警方也還在了解，國防部目前已將嚴仲康進行管制。

國防部今（23）日表示，嚴姓上校昨日晚間在松山機場捷運站附近餐廳餐敘，因酒後欲搭乘捷運遭拒，致出現情緒失控行為。隨即在警方、單位派員共同協處後，已陪同嚴員返回營區。

國防部指出，對於嚴員行為失當部分，本部在查明原因後將予以適懲；另將援引為案例，強化人員心緒掌握作為，並綿密家屬聯繫，共同維護安全。

(中時電子報)