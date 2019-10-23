國民黨立委曾銘宗10月初在立法院「開槍」，點名多位公營事業高層與綠營人士關係匪淺，分明是政治酬庸。其中，身為立法院長蘇嘉全外甥的張仲傑，雖不具專業職能，卻能就任國營事業「唐榮鐵工廠公司」（唐榮）總經理；行政院長蘇貞昌聞言眉頭緊蹙，猛搖頭答不上話來。

CTWANT》國營肥貓吃相難看 制服發妻做、員旅給兒賺

此外，有立委也質疑唐榮出售不鏽鋼捲給「紅雲公司」（紅雲），不僅涉嫌收受百萬元回扣，張仲傑還與紅雲董事長戴國卿出遊打卡，完全不避嫌。本刊記者更進一步接獲爆料，張仲傑妻兒更分別承攬唐榮員工制服和旅遊業務，毫不在意外界眼光，貪得無厭的吃相實在難看。

10月21日，一位化名「KEN」的男子向本刊記者爆料，接獲爆料，唐榮總經理張仲傑行徑離譜，唐榮員工制服是由張仲傑老婆在屏東開設的「小丑魚服飾」承作，而唐榮員工旅遊更由兒子張凱鈞的「巨群旅行社」承攬。爆料者揭露，張仲傑主掌唐榮後東挖西撬，就像在敲牆角般竭盡公司資源，圖利親近者全然不避諱。

唐榮每年近300萬元的員工制服，被爆出長期由張仲傑妻子經營的「小丑魚服飾」屏東店供應。（圖／讀者提供）

本刊調查，小丑魚服飾（Clown Fish）主打自行研發機能性吸濕排汗產品，除了高雄總店以外，全台北、中、南共有十二家加盟店，其中，屏東分店就是張仲傑老婆所經營，張仲傑兒子也曾於空閒時到小丑魚幫忙。「屏東店和唐榮是認識的」，小丑魚高雄總店揭露，唐榮向小丑魚訂購制服已經很多年，唐榮除了固定訂購制服的襯衫、西褲，員工還會私下訂購POLO衫。

「張仲傑的妻兒分別承攬唐榮員工制服和旅遊業務，毫不在意外界眼光，貪得無厭的吃相實在難看！」投訴人指證歷歷描述張仲傑以職務之便，圖利自家人的種種行徑。

張仲傑次子張凱鈞不僅經營旅行社，有空還會幫媽媽看顧屏東的小丑魚服飾店。（圖／翻攝自FB）

國民黨立委孔文吉受訪時指出，唐榮員工制服和旅遊都變成張仲傑的「家族事業」，大小業務都給自家人承包，本應依據《政府採購法》辦理作業，卻淪為私相授受，「公私分明和利益迴避等行政倫理、分際都搞不清楚」。

此外，孔文吉也強調，經濟部國營事業委員會應立即查明國營事業營運狀況，其中是否涉及毀損股東利益及背信，甚至圖利之嫌，有違法亂紀就依法嚴辦，相反地就該速還事人清白。

國民黨立委孔文吉接獲檢舉，指控張仲傑當上總經理後，抽取每次50至100萬元不等的回扣。（圖／報系資料庫）

對此，唐榮總經理張仲傑本人親自回應爭議，他說，小丑魚承包唐榮員工制服已有10年，但他的太太5、6年前才加盟小丑魚，今年他上任後也將招標制度由議價改為公開招標；而巨群旅行社更只有3年前承辦過一次唐榮員工旅遊而已。張仲傑為此喊冤表示，自己在唐榮的爭議事件並非全部都在他任內發生，他認為是選舉到了，才遭人惡意抹黑。

紅雲公司許姓副總則回應，此事應向唐榮內部查證，但他認為，紅雲與唐榮一事完全是子虛烏有，並強調「紅雲有從事不鏽鋼品買賣」；而張仲傑本人則回應，自己和戴國卿已是十幾年的老友，他甚至大方坦承，紅雲向唐榮買鎳是給他做業績，但他澄清，唐榮是依據內部拍價會議賣不鏽鋼捲給紅雲，且還比基價還高一元；至於不同廠商間的價格落差，張仲傑說，依據購買噸數不同才有所謂的價差，他也澄清，並無爆料者指稱針對紅雲而開的會議。（未完）（記者／吳婉瑜）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)