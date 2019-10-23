南北韓關係象徵金剛山 金正恩要拆當地南韓設施 10:232019/10/23 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北韓領導人金正恩表示，在境內金剛山由南韓所建的觀光度假設施，必須與南韓當局協議拆除，並且再以北韓方式重建一個現代化設施。 北韓官方中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在視察這個北韓東岸觀光景點時表示，將金剛山視為南、北韓關係的象徵，是「錯誤的觀念」。 他強調，金剛山是北韓的領土，當地的觀光業不應由南韓掌控。 金正恩說，在金剛山重建為世界級觀光勝地後，若來自南方的同胞想來造訪金剛山，我們永遠歡迎。 (中央社) #金剛山 #北韓 #金正恩 #南韓 #設施 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 才被讚忠貞 泰超美貴妃一夜成棄婦 - 國際 梅根哈利投王室震撼彈 威廉氣炸 - 國際 泰王放閃 新妃穿小可愛開飛機辣照瘋傳 - 國際 影》泰王梅開四度！空姐趴地變王后 - 國際 控陸用脅迫貪污治國 蓬佩奧再指北京是競爭對手 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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