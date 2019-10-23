北韓領導人金正恩表示，在境內金剛山由南韓所建的觀光度假設施，必須與南韓當局協議拆除，並且再以北韓方式重建一個現代化設施。

北韓官方中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在視察這個北韓東岸觀光景點時表示，將金剛山視為南、北韓關係的象徵，是「錯誤的觀念」。

他強調，金剛山是北韓的領土，當地的觀光業不應由南韓掌控。

金正恩說，在金剛山重建為世界級觀光勝地後，若來自南方的同胞想來造訪金剛山，我們永遠歡迎。

(中央社)